عمر بلعطوي يترشح لقيادة المنتخب الوطني المحلي

إقرأ التفاصيل قرر مكتب الرابطة التونسية المحترفة لكرة القدم خلال إجتماعه، أمس الخميس، عدم سماع الدعوى بالنسبة للدولي الجزائري مختار بلخيثر، لاعب النادي الإفريقي، بعد المناوشات التي إقرأ التفاصيل

المنتخب الجزائري المحلي يتعادل ودياً مع نصر حسين داي تعادل المنتخب الوطني للمحلي في المباراة التحضيرية لتصفيات كأس إفريقيا للاعبين المحليين أمام نصر حسين داي بنتيجة 0-0 اليوم الثلاثاء بالمركز التقني للفاف لسيدي موسى.