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أخبار القسم الوطني و أخبار الدوريات الاوروبية
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أخبار من القسم الوطني
قرر مكتب الرابطة التونسية المحترفة لكرة القدم خلال إجتماعه، أمس الخميس، عدم سماع الدعوى بالنسبة للدولي الجزائري مختار بلخيثر، لاعب النادي الإفريقي، بعد المناوشات التي إقرأ التفاصيل
المنتخب الجزائري المحلي يتعادل ودياً مع نصر حسين دايتعادل المنتخب الوطني للمحلي في المباراة التحضيرية لتصفيات كأس إفريقيا للاعبين المحليين أمام نصر حسين داي بنتيجة 0-0 اليوم الثلاثاء بالمركز التقني للفاف لسيدي موسى.
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كرة عربية
نشرالإسباني فرناندو توريس مهاجم نادي أتلتيكو مدريد الناشط في الدوري الإسباني، رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، طمأن من خلالها متابعيه ومحبيه إقرأ التفاصيل
ضيع فريق ريال مدريد صدارة الليغا للغريم برشلونة، بعد تعادله الإيجابي على أرضه أمام لاس بالماس بثلاثة أهداف لمثلهم ضمن الجولة 25 من الدوري الإسباني. إقرأ التفاصيل
عمر بلعطوي يترشح لقيادة المنتخب الوطني المحلي
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