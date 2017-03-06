شكسبير يسعى للبقاء مدربًا لرفقاء محرز وسليماني

يأمل كريغ شكسبير البقاء بشكل دائم على رأس العارضة الفنية لنادي ليستر سيتي الإنجليزي الّذي يقوده مؤقتًا بعد إقالة المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري منذ عشرة أيام، حيث كان يعمل شكسبير كمساعد له. وأكدت تقارير إعلامية بريطانية أنّ نجاح شكسبير في قيادة ليستر، الذي يلعب له الثنائي الدولي الجزائري محرز وسليماني، في الفوز بلقاءيه الأولين شجع المدرب الإنجليزي على التمسك بأمل ترسيمه في منصبه الجديد. وكانت تقارير ذكرت أن سبب إقالة رانييري كان تآمر لاعبي النادي، ولكن شكسبير إحتوى الأزمة بشكل رائع وقاد الفريق لفوزين متتاليين. وكان الفوز الأول على ليفربول على ملعب الثعالب "كينج باور" بنتيجة 3-1، وأتى الفوز الثاني على هال سيتي بنفس النتيجة في الجولتين الـ26 والـ27 على التوالي. وتنتظر شكسبير مباراة مصيرية في رابطة أبطال أوروبا حين يستضيف إشبيلية الإسباني في إياب الدور ثمن النهائي على الأراضي الإنجليزية، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز النادي الأندلسي بنتيجة 2-1. يُذكر أنّ ليستر، بطل إنجلترا الموسم الفارط، إبتعد قليلًا عن مراكز الهبوط بإحتلاله حاليًا للمركز الـ15 بنتيجة 27 نقطة وبفارق 5 نقاط عن ميدلسبرو صاحب المركز الـ18.