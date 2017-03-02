رشيد غزال خارج قائمة ليون أمام بوردو

وضع برونو جينيزيو مدرب فريق ليون الفرنسي، الدولي الجزائري رشيد غزال خارج قائمة المباراة التي ستجمع فريقه ضد بوردو، اضطر جينيزيو للخضوع إلى الأمر الواقع بعد الإنتقادات التي طالته مؤخرا حول السبب الذي يدفعه للإعتماد على غزال، بالرغم من تواضع مستواه في الأونة الأخيرة، كما أن عدم تمديد صاحب الـ 24 سنة عقده مع صفوف النادي، اضافة إلى تصرفه في مباراة ألكمار كلها عوامل قد تكون وراء القرار الذي دفع بجينيزيو للتضحية بأفضل لاعب في الفريق الموسم الماضي.