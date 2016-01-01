بونجاح الإحتياطي مع الخضر يواصل المنافسة على لقب الهدّاف في قطر

سجل الدولي الجزائري بغداد بونجاح هدفه الـ22 هذا الموسم في دوري نجوم قطر خلال فوز فريقه السد على مستضيفه الخور بنتيجة 4-0، مساء أمس الجمعة في إطار منافسات الجولة الـ22. وتمكن بونجاح بالمناسبة من الإلتحاق مجددًا بالمغربي يوسف العربي، مهاجم لخويا، في صدارة ترتيب الهدافين، في الوقت الّذي يشتد فيه التنافس بين فريقيهما على لقب البطولة حيث يتقاسمان المركز الأول بـ53 نقطة لكليهما, وبفارق 9 نقاط كاملة عن صاحب المركز الـ3، الريان. وكان مهاجم الخضر الإحتياطي صاحب الـ25 عامًا قد نال في موسم 2014-2015 لقب أفضل هدّاف للبطولة التونسية عندما كان يحمل ألوان النجم الساحلي، ويأمل في تكرار نفس الإنجاز في قطر قبل خوضه لتجربة أوروبية بداية من الموسم المقبل، وفق ما صرح به مؤخرًا للصحافة الوطنية.