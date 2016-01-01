في تسجيل صوتي.. هذا ما قاله حاليلوزيتش عن عودته لتدريب الخضر

تأهل المنتخب الجزائري للكرة الطائرة أقل من 23 إلى بطولة العالم 2017 بمصر، عقب فوزه على المنتخب الموريسي بنتيجة 3-0اليوم الأربعاء بالقاعة المتعددة الرياضات بالدويرة، إقرأ التفاصيل شرع اليوم الثلاثاء في عملية منح حصة مالية تقدر بأكثر من 195 مليار سنتيم لفائدة 2020 نادي هاوي في كرة القدم بحضورالهادي ولد علي وزير إقرأ التفاصيل

البديل غاميرو يقلب الطاولة على خيخون ويقود الأتليتي إلى فوز ساحق تمكن البديل، الفرنسي، كيفن غاميرو، من تسجيل 3 أهداف "هاتريك" ليقود أتلتيكو مدريد لفوز ساحق 4-1 على مضيفه سبورتنغ خيخون اليوم السبت في إطار الجولة