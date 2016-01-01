15 فيفري 2017 1 0 djalal
جمال زمام رئيسا للرابطة الوطنية لكرة القدم داخل القاعات جمال زمام رئيسا للرابطة الوطنية لكرة القدم داخل القاعات
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جمال زمام رئيسا للرابطة الوطنية لكرة القدم داخل القاعات

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انتخب جمال زمام رئيسا للرابطة الوطنية لكرة القدم داخل القاعات خلال جمعية عامة انتخابية اليوم الأربعاء بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى. ولم يترشح للإنتخبات سوى زمام التي حاز على 64 صوتا من بين 67، وثم اختيار ثلاثة ممثلين عن الأندية خلال هذه الجمعية ويتعلق الأمر بلزهر قاسمي و رشيد القورد، هاني نايت سليمان, وعضو اضافي وهو عبد الرحيم إيزروقن وستكتمل تشكيلة المكتب بممثل الرابطات الجهوية وثلاثة ممثلين عن الرابطات الولائية وثلاثة خبراء اضافيين. وصرح زمام عقب انتخابه "عازمون رفقة أعضاء المكتب على العمل على قدم وساق لتطوير كرة القدم داخل القاعات في الجزائر. سيتم تنصيب لجنة للعمل على مشروع إطلاق اول بطولة كرة القدم داخل القاعات ابتداء من الموسم الرياضي 2017/2018 لكن بعد موافقة المكتب الفيدرالي للفاف".

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