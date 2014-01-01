حاليلوزيتش.. العديد من لاعبي الخضر كانوا يدمنون الشيشة

كشف الناخب الوطني الأسبق وحيد حاليلوزيتش أن العديد من اللاعبين في المنتخب الجزائري كانت يستهويهم تدخين الشيشة.

وقال حاليلوزيتش في تصريح لصحيفة "فرانس فوتبول" أن اللاعب الدولي الجزائري رياض بودبوز هو من اللاعبين الرائعين، وذوو المستوى الجيد، مشيرا أنه تكلم في وقت سابق مع بودبوز حول الشيشة، التي قال عنها أنها كانت محل إدمان من طرفه وبعض زملائه في المنتخب الوطني، خلال فترة إشرافه على العارضة الفنية لـ"الخضر". وأضاف المدرب الأسبق للمنتخب الوطني أنّه نجح في تغيير الكثير من الأمور في منتخب محاربي الصحراء.