البطاقة الحمراء تبعد لاعب السنافر عن الميادين لمبارتين

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07 فيفري 2017 19 0 خالد
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إختير الهدف المهاجم الجزائري إدريس سعدي لاعب كورتري أمام ستوندارلييغ، الأحسن في الجولة ال25 من البطولة البلجيكية الأولى لكرة القدم. واختارت الجماهير البلجيكية الهدف الثاني إقرأ التفاصيل
عوقب الدولي الجزائري بغداد بونجاح بمباراة واحدة بعد طرده خلال مباراة السد القطري امام الشحانية. وتمكن بونجاح، من تسجيل الهدف الوحيد لفريقه و رقم 16 إقرأ التفاصيل
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البرنامج الجولة الـ21 من الدوري الإسباني إقرأ التفاصيل
قررت لجنة الإنضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم معاقبة لاعب شباب قسنطينة، الناشط في الدوري المحترف الأولى، الهادي بلعميري بالإيقاف لمباراتين بعد طرده بالبطاقة الحمراء في المباراة السابقة لفريقه على ميدان مولودية بجاية.
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