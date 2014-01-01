07 فيفري 2017 19 0 خالد
البطاقة الحمراء تبعد لاعب السنافر عن الميادين لمبارتين البطاقة الحمراء تبعد لاعب السنافر عن الميادين لمبارتين
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البطاقة الحمراء تبعد لاعب السنافر عن الميادين لمبارتين

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قررت لجنة الإنضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم معاقبة لاعب شباب قسنطينة، الناشط في الدوري المحترف الأولى، الهادي بلعميري بالإيقاف لمباراتين بعد طرده بالبطاقة الحمراء في المباراة السابقة لفريقه على ميدان مولودية بجاية.

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