البطاقة الحمراء تبعد لاعب السنافر عن الميادين لمبارتين

إختير الهدف المهاجم الجزائري إدريس سعدي لاعب كورتري أمام ستوندارلييغ، الأحسن في الجولة ال25 من البطولة البلجيكية الأولى لكرة القدم. واختارت الجماهير البلجيكية الهدف الثاني إقرأ التفاصيل عوقب الدولي الجزائري بغداد بونجاح بمباراة واحدة بعد طرده خلال مباراة السد القطري امام الشحانية. وتمكن بونجاح، من تسجيل الهدف الوحيد لفريقه و رقم 16 إقرأ التفاصيل

إيقاف مناجير لاعبين قام بإبتزاز مدرب إتحاد العاصمة تمكنت مصالح الشرطة، من توقيف شاب إبتز المدرب البلجيكي الحالي لنادي اتحاد العاصمة بول بوت، حسبما أفاد به مصادر قضائي مطلع. وأوضح ذات المصدر، أن الشاب