سبر آراء.. الجزائريون غير راضون عن المدربين الذين استقدمهم روراوة

أظهرت نتائج لسبر الآراء، قام به موقع "النهار أون لاين" على صفحته الرسمية عبر موقع "الفايسبوك"، بخصوص مدى تأييد متابعي الصفحة لخيارات رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، محمد روراوة، وجاء السؤال كالتالي: "هل أنت راض عن المدربين الذين جلبهم روراوة منذ رحيل وحيد حليلوزيتش؟".

وشارك في التصويت 26180 شخص، حيث صوّت 22993 أي بنسبة 87.82 بالمئة من الفايسبوكيين على عدم رضاهم عن المدربيين الذين استقدمهم محمد رورواة بعد رحيل حليلوزيتش، بالمقابل صوت 3187 أي بنسبة 12.17 بالمئة معبرين عن رضاهم بخيارات روراوة.