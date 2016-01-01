04 فيفري 2017 1 0 خالد
تشلسي يبعد أرسنال عن سباق التتويج بالبريميرليغ تشلسي يبعد أرسنال عن سباق التتويج بالبريميرليغ
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تشلسي يبعد أرسنال عن سباق التتويج بالبريميرليغ

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تمكن المتصدر تشيلسي، بصفة شبه نهائية، من إبعاد ضيفه أرسنال من صراع المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إثر فوزه عليه 3-1 يوم السبت على ملعب "ستامفورد بريدج" في افتتاح الجولة الـ24. وأحرز ماركوس ألونسو وإيدن هازارد وسيسك فابريغاس أهداف البلوز في الدقائق 13 و53 و85، فيما سجل أوليفيي جيرو هدف أرسنال الوحيد في الدقيقة 90+1. وعزز تشيلسي آماله في إحراز اللقب بعدما تمكن من رفع رصيده في الصدارة إلى 59 نقطة، بفارق 12 نقطة عن أرسنال، فيما يحتل توتنهام المركز الثاني بنفس رصيد أرسنال بـ47 نقطة، وله مباراة مساء السبت أمام ميدلسبرو.

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