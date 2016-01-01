04 فيفري 2017 1 0 خالد
ولد علي.. روراوة عليك الإعتذار من الشعب ولو كنت مكانك لإستقلت ولد علي.. روراوة عليك الإعتذار من الشعب ولو كنت مكانك لإستقلت
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ولد علي.. روراوة عليك الإعتذار من الشعب ولو كنت مكانك لإستقلت

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وجه وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، كلمات حادة للرئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد روراوة، حيث قال له "كان عليك تقديم إعتذار للشعب، مشيرا إلى أنه لو كان مكانه لقدم إستقالته.  

وأضاف وزير الشباب والرياضة، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن الإنتقادتت التي وجهت لرئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد روراوة كانت منطقية، مؤكدا أن الإنتقادات الموجهة له لم تخرج عن الإطار ولم تحمل أي تجريح.

وتابع ولد علي، أن على رئيس الإتحادية تقديم حصيلته في إشارة إلى الأموال الضخمة التي قدمتها الدولة دعما للفاف. وكان رورارة، تلقى العديد من الإنتقادات خاصة بعد نكسة الخضر وخروجهم في الدور الأول من نهائية كأس أمم إفريقيا الجارية حاليا في الغابون. وعلق روراوة على هذه الإنتقادات بتصريحات غير أخلاقية، حيث هدد منشط حصة ستاد الكان الزميل حكيم بالقيروس فيسة، التي تبثها قناة النهار، بضربه أمام منزله، بعد أن انتقده، انتقادات، وصفها ولد علي بالمنطقية.

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