وفاة الرئيس الأسبق للإتحادية الوطنية رشيد خلواطي

انتقل إلى رحمة الله، اليوم السبت، الرئيس الأسبق للإتحادية الوطنية لكرة القدم بمسماها القديم، الإتحادية الجزائرية لكرة القدم حاليًا، رشيد خلواطي، بعد صرعا مع المرضى، حسبما أفادت به مصادر مطلعة لموقع النهار أونلاين.

وكانت قد انتشرت إشاعات تتحدث عن خبر وفاة رشيد خلواطي، يوم الأربعاء المنصرم، إلا أنه كان لا يزال على قيد الحياة، غير أنّه كان في غيبوبة بالعناية المركزة بأحد مستشفيات العاصمة. ويعد رشيد خلواطي من الوجوه الكروية المعروفة في الجزائر، بعدما شغل عدة مناصب، منها رئاسة نادي اتحاد العاصمة لسنتين من 1992 إلى 1993، ثم رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم من تاريخ تأسيسها سنة 1995 إلى غاية انسحابه بعد خروج المنتخب الوطني من تصفيات كأس العالم 1998 عقب الخسارة أمام كينيا في الدور الأول