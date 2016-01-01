معرض الصحف.. الخضر فانتظار ضربة موجعة من الفيفا

أكدت صحيفة الشهيرة ذي تايمز الإنجليزية، تلقي نجم ليستر سيتي، الجزائري رياض محرز، عرضاً رسمياً من فريق توتنهام هوتسبار في اخر ايام الميركاتو الشتوي، ولكن إقرأ التفاصيل أسفرت قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للاعبين المحليين، عن مواجهة المنتخب الجزائري لنظيره الليبي ضمن الدور الأول المؤهل للطبعة الرابعة من النهائيات المقررة إقرأ التفاصيل