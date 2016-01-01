أسماء بارزة مرشحة لخلافة روراوة

بعد خروج المنتخب الوطني من نهائيات كأس أمم إفريقيا المقامة حاليًا في الغابون، تسربت أخبار تفيد بعدم ترشح رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، محمد روراوة، لفترة رئاسة جديدة، ما فتح الباب أمام عديد من الشخصيات الرياضية للتفكير في الترشح لأكبر منصب كروي في البلاد. وودّع المنتخب الوطني المنافسة القارية من الدور الأول، بعد أن احتل المركز الثالث في مجموعة ضمت إلى جانبه منتخبات السنغال، وتونس، وزيمبابوي، فيما تعثر الخضر في أول مباراتين من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بالتعادل مع الكاميرون، والخسارة أمام نيجيريا. ونرصد لكم أبرز 5 أسماء تنوي الترشح لخلافة روراوة:

1- خير الدين زطشي:

من بين الأسماء الّتي تنوي الترشح لرئاسة الفاف، خير الدين زطشي، رئيس نادي بارادو وصاحب أكاديمية كرة القدم التي تخرج منها العديد من اللاعبين على غرار رامي بن سبعيني، واللاعبين بن غيث ومنصوري، ويملك زطشي كل المواصفات التي تأهله لقيادة قاطوة الفاف إلى الطريق الصحيح.

2- عبدالحكيم سرار:

يُعتبر الرئيس السابق لوفاق سطيف، عبدالحكيم سرار، أقوى المرشحين لخلافة روراوة على رأس الفاف، لاسيما أنّه يملك خبرة كبيرة في تسيير شؤون الكروية، ويعرف خباياها جيّدًا، إضافة إلى العلاقات القوية الّتي يملكها داخل وخارج الوطن.

3- محمد مشرارة:

كما يُحقق الرئيس السابق للرابطة المحترفة، محمد مشرارة، الإجماع لدى أعضاء المكتب الفيدرالي والفاعلين في محيط الفاف، بالنظر للخبرة التي يملكها في التسيير، كما أنّ استعانة الإتحادية الإفريقية لكرة القدم "كاف" بخدماته في اللجنة المالية يدعمه للفوز برئاسة الإتحادية.

4- رشيد معريف:

وعن مصادر خاصة يبدو أنّ رشيد معريف، 74 عامًا، الرئيس الشرفي لنادي مولودية الجزائر والسفير الأسبق للجزائر في إيطاليا، سيكون مرشحًا لخلافة روراوة.

الجنرال مقداد:

ومن بين المرشحين أيضًا لرئاسة االإتحادية الكروية، الجنرال مقداد بوزيان، مسؤول الرياضة العسكرية، حيث حقق المنتخب الجزائري العسكري في عهده نتائج جد طيبة.