01 فيفري 2017 1 0 خالد
الفاف تشرع في إستقبال طلبات الترشح لتدريب المنتخب المحلي الفاف تشرع في إستقبال طلبات الترشح لتدريب المنتخب المحلي
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الفاف تشرع في إستقبال طلبات الترشح لتدريب المنتخب المحلي

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أعلن الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، أمس الثلاثاء، عن فتح باب الترشح للتعاقد مع مدرب جديد يتولى الإشراف على المنتخب الوطني المحلي، الّذي يستعد لخوض التصفيات المؤهلة للنسخة الرابعة من بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحلين "شان 2018"، التي تستضيفها كينيا من الـ11 جانفي إلى الـ2 من فيفري 2018. وأوضح الفاف، عبر موقعه الرسمي، أنّه يتعيّن على المدربين الراغبين في الترشح لتولي هذا المنصب، إيداع ملفات ترشيحاتهم قبل 15 فيفري المقبل. وتنطلق التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين في النصف الثاني من العام الحالي. ولم تشر الإتحادية في بيانها إلى المنتخب الأول الذي يبقى بدون جهاز فني، منذ استقالة المدرب جورج ليكنز وإقالة مساعديه، على خلفية الخروج "المخيب" للفريق من الدور الأول لبطولة أمم أفريقيا المقامة حاليًا في الغابون.

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