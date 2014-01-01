01 فيفري 2017 1 0 خالد
عدلان قديورة يغيّر الوجهة عدلان قديورة يغيّر الوجهة
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عدلان قديورة يغيّر الوجهة

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أعلن نادي ميدلزبرو المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز أمس الثلاثاء أنّه ضم الوسط ميدان المنتخب الوطني عدلان قديورة من نظير نادي واتفورد، في عقد يمتد لمدة عامين ونصف دون الإفصاح عن القيمة المالية. وشارك اللاعب البالغ عمره 31 عامًا في أكثر من 170 مباراة منذ انتقاله إلى إنجلترا في 2010 حيث لعب في صفوف ولفرهامبتون واندرارز ونوتنغهام فورست وكريستال بالاس قبل الانضمام إلى واتفورد. وكان إيتور كارانكا مدرب ميدلزبرو انتقد النشاط الضعيف للنادي في فترة الانتقالات الشتوية وقال إنّه يتراجع عن منافسيه على النجاة من السقوط. وتعادل ميدلزبرو الّذي يبتعد عن منطقة السقوط بفارق نقطتين، 1-1 مع وست بروميتش ألبيون أمس الثلاثاء ليفشل في وضع حد لعدم انتصاره في الدوري منذ منتصف ديسمبر الماضي. وتعاقد الفريق الإنجليزي مع رودي جيستيد من أستون فيلا المنافس في الدرجة الثانية وباتريك بامفورد من تشيلسي لكن ثنائي الهجوم لم يلعبا كثيرًا هذا الموسم.

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