تونس تودع كأس أمم إفريقيا

ودعت تونس كأس أمم إفريقيا 2017 بالغابون، وذلك بعد هزيمتها أمام منتخب بوركينا فاسو بهدفين نظيفين في الدور ربع النهائي، ليفشل أول فريق عربي في التأهل إلى المربع الذهبي ويخرج خالي الوفاض من البطولة. نجح منتخب بوركينا فاسو في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 81 عن طريق أريستايد بانسي، وسبب اندفاع منتخب تونس إلى الأمام بغية معادلة النتيجة، تلقى الهدف الثاني في الدقيقة 85، بعد أن خرج الحارس التونسي من مرماه بشكل خاطئ، ليخطفها لاعب بوركينا فاسو بريجوسي ناكولما ويسجل الكرة في المرمى الخالي، وينتهي بعدها اللقاء بتأهل بوركينا فاسو إلى الدور نصف النهائي من البطولة الإفريقية وخروج تونس باكراً.