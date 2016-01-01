28 جانفي 2017 1 0 djalal
روراوة يضع عدة لاعبين في القائمة السوداء روراوة يضع عدة لاعبين في القائمة السوداء
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روراوة يضع عدة لاعبين في القائمة السوداء

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يسعى رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، محمد روراوة، إلى إمتصاص حالة غضب الشارع الجزائري، وذلك بإقصاء عدد من لاعبي المنتخب الأول لأسباب إنضباطية. وقد سبب المنتخب الجزائري، خيبة أمل كبيرة لجماهيره، بعدما ودَّع كأس أمم إفريقيا من الدورالأول، رغم أنه كان أحد المرشحين لنيل اللقب. وحسب الجريدة الإلكترونية الخضرة، فإن روراوة، ينوي إبعاد كل من ياسين كادامورو، هشام بلقروي، عدلان قديورة، هلال العربي سوداني، لينضموا إلى كل من سفيان فيغولي، وكارل مجاني، اللذين استبعدا قبل البطولة. وأشارت المصادر، إلى هذه قائمة أولية، قد يتبعها استبعاد أسماء أخرى.

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