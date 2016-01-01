28 جانفي 2017 1 0 djalal
فوزي غلام يختار وجهته المقبلة فوزي غلام يختار وجهته المقبلة
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فوزي غلام يختار وجهته المقبلة

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 حدد فوزي غلام، لاعب فريق نابولي الإيطالي، وجهته المقبلة بعد اقتراب رحيله عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. وحسب صحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، فإن فوزي غلام قرر الإنتقال إلى صفوف بايرن ميونخ، مفضلاً اللعب تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على الإنضمام لباريس سان جيرمان أو تشيلسي، وأضافت الصحيفة أن إدارة نابولي تعمل حالياً على تجديد عقد الدولي الجزائري الذي ينتهي في 2018، إلا أن اللاعب يريد الرحيل إلى البايرن في حال لم يتفق مع إدارة ناديه الحالي.

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