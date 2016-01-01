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25 جانفي 2017 1 0 djalal
الخضر ضمن أحسن هجوم وأضعف دفاع في الدور الأول لكان الغابون
إحتل هجوم المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم، ضمن الأقوى في كأس إفريقيا المقامة بالغابون لحد الان بإحتلاله المركز الرابع بـ 5 اهداف كاملة، هدفان ضد كل من زيمبابوي والسنغال، وهدف ضد المنتخب التونسي، ويأتي هجوم الخضر خلف السنغال، تونس والكونغو التي سجل لاعبوها 6 اهداف. اما الإشكال في تشكيلة المدرب المستقيل جورج ليكنس فكانت في الدفاع، اين تلقت شباك الخضر 6 اهداف كاملة في 3 مباريات، حيث يعتبر خط الدفاع ثاني اضغف في الدور الأول رفقة منتخب الطوغو، وخلف المنتخب الزيمبابوي الذي تلقت شباكه 8 اهداف.
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