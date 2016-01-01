25 جانفي 2017 1 0 djalal
الخضر ضمن أحسن هجوم وأضعف دفاع في الدور الأول لكان الغابون الخضر ضمن أحسن هجوم وأضعف دفاع في الدور الأول لكان الغابون
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الخضر ضمن أحسن هجوم وأضعف دفاع في الدور الأول لكان الغابون

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إحتل هجوم المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم، ضمن الأقوى في كأس إفريقيا المقامة بالغابون لحد الان بإحتلاله المركز الرابع بـ 5 اهداف كاملة، هدفان ضد كل من زيمبابوي والسنغال، وهدف ضد المنتخب التونسي، ويأتي هجوم الخضر خلف السنغال، تونس والكونغو التي سجل لاعبوها 6 اهداف. اما الإشكال في تشكيلة المدرب المستقيل جورج ليكنس فكانت في الدفاع، اين تلقت شباك الخضر 6 اهداف كاملة في 3 مباريات، حيث يعتبر خط الدفاع ثاني اضغف في الدور الأول رفقة منتخب الطوغو، وخلف المنتخب الزيمبابوي الذي تلقت شباكه 8 اهداف.

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