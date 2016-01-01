25 جانفي 2017 1 0 djalal
الخضر يحتلون المركز العاشر في الكان الخضر يحتلون المركز العاشر في الكان
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الخضر يحتلون المركز العاشر في الكان

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احتل المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم، المركز العاشر في كأس إفريقيا بالغابون، وهذا بعد نهاية الدور الأول من المنافسة في نسختها الـ31، ويمتلك الخضر في رصيدهم نقطتين بتعادلين ضد زيمبابوي والسنغال 2-2، والخسارة من تونس بـ2-1، وجاء الخضر برصيد نقطتين خلف الغابون صاحبة ال3 نقاط، ورفقة كوت ديفوار ومالي. ترتيب المنتخبات الثمانية المقصية من الدور الأول:

 9- الغابون .. 3 نقاط

10- الجزائر .. 2 نقاط 

11- كوت ديفوار .. 2 نقاط 

12- مالي .. 2 نقاط 

13- اوغندا .. نقطة  

14- غينيا بيساو .. نقطة

15- زيمبابوي .. نقطة 

16- الطوغو .. نقطة 

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