ياسين براهيمي: لم أتجرع مرارة الإقصاء حتى الأن

لم يستطع لاعب بورتو البرتغالي ياسين براهيمي، إخفاء خيبة أمله الكبيرة بعد المشوار الهزيل للخضر في كأس أمم إفريقيا بالغابون، براهيمي وفي تصريحات لجريدة " أبولا " البرتغالية، قال:" تعابير وجهي توحي بأن هناك أمرا غير عادي، لم أستطع أن أخفي مشاعري الحزينة بسبب الإقصاء المرير لقد خيبنا أنفسنا قبل أن نخيب الجزائريين، لم نقدم أي شئ يشفع لنا بالتأهل وكنا أبعد من ما يكون عن مستونا، أردنا أن ننهي المنافسة بفوز معنوي ولكن حتى هذا لم يتحقق"، وعن مستقبل الخضر خصوصا بعد استقالة ليكنس وفي ظل التحديات الكبيرة التي تنتظر المنتخب الجزائري أضاف:" انكسرنا بما فيه الكفاية وتعثرنا وآن الأوان كي نستفيق،علينا أن نأخذ من أخطائنا كي نتحسن و لا ينبغي لنا إطلاقا البحث عن الأعذار والذرائع الوهمية من أجل تبرير الفشل، لدينا الوقت للمضي قدما وفيما يخص بورتو فإنني سأعمل على مساعدة الفريق كي نعود إلى الواجهة ".