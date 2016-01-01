روراوة يهدد الزميل بلقيروس

نشرت صفحة "عنابة لايف" على موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك" صورة "سلفي جماعي" لرئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد روراوة رفقة جمع من الشباب بإحدى المقاهي إقرأ التفاصيل تمكن الدولي الجزائري رياض بودبوز من معادلة رقمه التهديفي الشخصي في موسم واحد ضمن بطولة الرابطة الأولى الفرنسية بتسجيل هدفه الـ8 مساء أمس الجمعة في إقرأ التفاصيل

رانييري يخيب الأطماع الصينية ردَّ الإيطالي كلاوديو رانييري، المدير الفني لنادي ليستر سيتي، على التقارير التي تحدثت عن رحيل مهاجم ناديه، والمنتخب الوطني إسلام سليماني، الّذي انضم إلى حامل