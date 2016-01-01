فيديو.. رفيق وحيد.. لماذا تم تكريم كوفي كوجيا في الجزائر؟

عاد الدولي الجزائري وصانع ألعاب نادي مونبولييه رياض بودبوز إلى التدريبات الجماعية لفريق بعد غياب دام قرابة شهر بعد إصابة في الركبة حرمته من المشاركة إقرأ التفاصيل رفض رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، الإستقالة من الفاف بعد الخيبة التي وقعت في كأس إفريقيا بالغابون و خروج الخضر من الدور الأول من المنافسة، إقرأ التفاصيل