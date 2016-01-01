فيديو.. رفيق وحيد.. لماذا تم تكريم كوفي كوجيا في الجزائر؟

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عاد الدولي الجزائري وصانع ألعاب نادي مونبولييه رياض بودبوز إلى التدريبات الجماعية لفريق بعد غياب دام قرابة شهر بعد إصابة في الركبة حرمته من المشاركة إقرأ التفاصيل
رفض رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، الإستقالة من الفاف بعد الخيبة التي وقعت في كأس إفريقيا بالغابون و خروج الخضر من الدور الأول من المنافسة، إقرأ التفاصيل
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سحق فريق برشلونة ضيفه لاس بالماس بخمسة أهداف دون رد على أرضية ملعب كامب نو ضمن الجولة الـ18 من الدوري الإسباني لكرة القدم. سجل خماسية إقرأ التفاصيل
أقال فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، بيري جراتاكوس، مدير العلاقات المؤسسية للنادي الكتالوني بعد تصريحاته المثيرة للجدل والتي انتقد فيها نجم الفريق الأول، الأرجنتيني ليونيل إقرأ التفاصيل
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