23 جانفي 2017 1 0 خالد
بالأدلة.. نحن لم نفبرك حوارًا لعنتر يحيى بالأدلة.. نحن لم نفبرك حوارًا لعنتر يحيى
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بالأدلة.. نحن لم نفبرك حوارًا لعنتر يحيى

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نحن نتابع عن كثب كل المستجدات على الساحة الرياضية، ونحاول قدر المستطاع تقديم الافضل لقرائنا الكرام بكل صدق ومصداقية، بالنسبة لقضية اللاعب الدولي السابق عنتر يحي، فإننا لم نفبرك له أي حوار ولا يمكننا في أي حال من الاحوال أن نقوم بأمور كهذه لان أخلاقنا قبل كل شيء لا تسمح لنا بذلك، كل ما في الامر أن اللاعب أدلى بتصريحات للقناة الاذاعية الثالثة، وتحدث بصريح العبارة عن افتقاد اللاعبين الحاليين للحرارة في اللعب وعن افتقادهم أيضا لمن يزرع فيهم قيم الروح الوطنية، هذا ما قاله بالحرف الواحد، ونظرا لأهمية هذا التصريح واعتقادنا أنه مهم وبإمكانه أن يمنحنا الدفع الاضافي اللازم، أبرزناه في الصفحة الأولى للجريدة  وأشرنا خلال المقال أن التصريح لم يكن حصريا لنا بل كان للقناة الاذاعية الثالثة، بدليل أن جل الجرائد الوطنية  قاموا بنشر التصريح، على غرار جريدتي "الهداف" و"الخبر الرياضي" و"الشروق"، لكن نحن من أبرزناه في الصفحة الاولى، وهو ما اثار ربما حفيظة اللاعب الذي يكون قد تراجع عن تصريحاته نظرا للضغوطات التي فرضت عليه،  فلم يجد أمامه من سبيل سوى تكذيب جريدة "الشباك".

وهذه صورمن جريدة:

وهاتين صورتين من جريدتين رياضيتين أخرتين:

 

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