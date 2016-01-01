رسميًا.. مبولحي مع نادي غوركوف لعام ونصف

وقع الحارس الدولي رايس وهاب مبولحي المتألق مع المنتخب الوطني، عقدًا يربطه مع نادي رين الفرنسي الناشط في الرابطة الأولى لمدة عام ونصف.

وقال نادي رين الفرنسي، الذي يدربه الناخب الوطني الأسبق كريستيان غوركوف، والذي ينشط في صفوفه أيضًا المتألق رامي بن سبعيني قلب دفاع النخبة الوطني، في بيان على موقعه الرسمي، إن النادي توصل إلى إبرام عقد مع الحارس رايس مبولحي لمدة تصل عام ونصف.

وفي هذا الصدد، عبر مبولحي عن فرحته لإبرامه العقد مع النادي بالقول: "أنا سعيد جدًا أن أكون هنا اليوم". موضحًا: "هذه محطة هامة في مشواري الكروي بعدما لعبت لعدة أندية في بلدان مختلفة. أنا سعيد بالعودة إلى فرنسا والتقرب من عائلتي. فريق رين معروف عنه أنّه يلعب دائمًا الأدوار الأولى، وهو أمر يحفزني". متابعًا: "لن أجد بالتأكيد مشاكل للإندماج في فريقي الجديد في ظل تواجد زميلاي في المنتخب الوطني، رامي بن سبعيني ومهدي زفان. عندما اتصل بي غوركوف وعرض علي الانضمام إلى رين، لم أتردد لحظة في الرد بالإيجاب".