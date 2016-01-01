22 جانفي 2017 1 0 djalal
تأهل بوركينا فاسو و الكاميرون إلى الدور الربع النهائي للكان تأهل بوركينا فاسو و الكاميرون إلى الدور الربع النهائي للكان
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تأهل بوركينا فاسو و الكاميرون إلى الدور الربع النهائي للكان

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تأهل المنتخب بوركينا فاسو إلى دور ربع نهائي كأس إفريقيا لكرة القدم، بالغابون، بعد فوزأمام منتخب غينيا بيساو،2-0، ليرافق منتخب الكاميروني التي تعادل سلبياً مع الدولة المضيفة الغابون، في ليبرفيل ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الأولى. وسجل هدفي بوركينا فاسو كل من: نغومبي ناكولما في الدقيقة 11، وبرتران تراوريه في الدقيقة 57 التي رفعت رصيدها إلى 5 نقاط. وباتت الغابون رابع دولة منظمة تخرج من الدور الأول بعد إثيوبيا 1976، وساحل العاج 1984،وتونس 1994. 

 

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