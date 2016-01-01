حفيظ دراجي ينقلب على روراوة.. على الاتحادية والطاقم الفني واللاعبين تحمل مسؤولياتهم وعلى الفاشلين أن يرحلوا

أطلق المعلق الرياضي والإعلامي المعروف حفيظ دراجي تعليقًا مثيرًا على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، فايسبوك، عقب الخسارة التي مني بها منتخب الخضر في مباراته أمام المنتخب التونسي.

وقال دراجي في تعليقه أنّه يدعو إلى ضرورة تحمل "الإتحادية والطاقم الفني واللاعبين لمسؤولياتهم، وضرورة رحيل من يجب أن يرحل".

وبدا واضحًا من حديث دراجي عن الإتحادية ومسؤوليتها عن الإخفاق هو مسؤولها الأول محمد روراوة، حيث جرت العادة أن يتفادى دراجي خلال تناوله للشأن الرياضي الجزائري توجيه أي نقد أو ملاحظة ولو بسيطة لشخص روراوة.

وكان من جملة ما قاله حفيط دراجي أيضًا في تعليقه، هو وجوب نشر ثقافة رحيل وإستقالة كل من يفشل في مهمته، داعيًا في نفس الوقت إلى عدم تكسير وتحطيم كل شيء.