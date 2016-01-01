20 جانفي 2017 1 0 خالد
المنتخب الوطني العسكري يحصد العلامة الكاملة في الدور الأول من كأس العالم المنتخب الوطني العسكري يحصد العلامة الكاملة في الدور الأول من كأس العالم
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المنتخب الوطني العسكري يحصد العلامة الكاملة في الدور الأول من كأس العالم

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تمكن المنتخب الوطني العسكري من تحقيق العلامة الكاملة في الدور الأول من كأس العالم العسكرية الثانية الجارية حاليًا بسلطانة عمان، بالتغلب على نظيره الكوري الشمالي، اليوم الجمعة، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في المبارات الثلاثة والأخيرة لحساب دور المجموعات.

وفتتح باب التسجل شمس الدين حراق من مخالفة مباشرة، ليعود الكوريون ويعدل النتيجية قبل إنتهاء الشوط الأول، وفي الدقيقة الـ54 تمكن اللاعب مزيان بن طاهر من تسجيل الهدف الثاني، وقيادة المنتخب لحصد كل النقاط الـ9 من دور المجموعات والوصول الربع النهائي بكل جدارة في طراق الصحيح نحو الحفاظ على تاجه العالمي.

 

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