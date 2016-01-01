الكاف تمنع المنتخبات من أداء عمليات الإحماء على أرضية الميدان

قررت الإتحادية الإفريقية لكرة القدم "كاف"، إلغاء أداء فترة الإحماء على أرضية إستاد بورت جنتيل، قبل انطلاق مباريات منتخبات المجموعة الرابعة لحساب كأس أمم إفريقيا 2017 في الغابون.

كما قررت الإتحادية، أن تؤدي جميع المنتخبات فترة الإحماء قبل إنطلاق مبارياتهم في غرف تبديل الملابس، وذلك لحماية أرض الملعب، وحتى لا يحدث بها أي أضرار قبل انطلاق المباريات الرسمية، على أن يتم تطبيق هذا القرار بداية من مباريات الجولة الثانية غدًا السبت. ويلعب غدًا، منتخب غانا أمام نظيره المالي فيما يواجه منتخب مصر نظيره الأوغندي.

و كان الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة هيكتور كوبر واللاعبون، قد أبدوا استياءهم من أرضية ملعب استاد بورت جنتيل قبل مباراتهم الأخيرة أمام مالي، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.