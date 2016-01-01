في الصور.. الخضر يحضون بحصة لتقوية العضلات

فاز المنتخب الوطني العسكري على نظيره الإيراني بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد في إطار نهائيات كأس العالم الثانية المقامة حاليا في سلطنة عمان، حيث إقرأ التفاصيل كشف صحفي قناة النهار، الزميل كمال مهوي، أنّ رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، محمد راوراوة كان غاضبًا من اللاعبين بعد مباراة زيمبابوي، قبل أن يحضر إقرأ التفاصيل