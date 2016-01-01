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فاز المنتخب الوطني العسكري على نظيره الإيراني بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد في إطار نهائيات كأس العالم الثانية المقامة حاليا في سلطنة عمان، حيث إقرأ التفاصيل
كشف صحفي قناة النهار، الزميل كمال مهوي، أنّ رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، محمد راوراوة كان غاضبًا من اللاعبين بعد مباراة زيمبابوي، قبل أن يحضر إقرأ التفاصيل
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أقصى فريق ريال سوسيداد، من الدور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، فريق فياريال، رغم تعادله الإيجابي في مباراة العودة لهدف بمثله، ولكن ذلك لم يمنع إقرأ التفاصيل
17 جانفي 2017 1 0 خالد
الرئيسية | الفريق الوطني | في الصور.. الخضر يحضون بحصة لتقوية العضلات
في الصور.. الخضر يحضون بحصة لتقوية العضلات
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