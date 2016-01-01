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17 جانفي 2017 1 0 خالد
بالفيديو.. التوانسة يبدون عزمهم على التدارك أمام الخضر
عبر لاعبو المنتخب التونس عن استعدادهم لتفادي الهزيمة مجددًا عند مواجهته للمنتخب الوطني الجزائري، وأشار لاري عزوني إلى أنّهم قادرون على هزيمة الجزائر وإنعاش حظوظهم في التأهل للدور الثاني. مضيفًا: "قدمنا مباراة طيبة أمام السنغال ولكن الهزيمة كانت قاسية ومن الصعب تقبلها". وتابع: "سنبذل كل ما لدينا لتدارك ما حدث، وإذا لعبنا وفق قدراتنا سنتمكن من الفوز على الجزائر". أمّا حمد النقاز، فقد عبر عن حسرته الكبيرة للهزيمة أمام السنغال وقال: "لم نستحق الهزيمة، يجب علينا الآن نسيان هذه النتيجة والتركيز فقط على لقاء يوم الخميس أمام الجزائر". وكان المنتخب الوطني قد إكتفى بالتعادل بنتيجة 2-2 أمام زيمبابوي في خرجته الأولى برسم الموعد الكروي القاري، ويطمح هو الآخر للفوز على تونس لأجل تعزيز حظوظه في التأهل إلى ربع نهائي المنافسة.
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