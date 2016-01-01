أخبار سارة في صفوف النسور قبيل مواجهة الخضر

أكد الطاقم الطبي للمنتخب التونسي لكرة القدم، أنّ اللاعب محمد أمين بن عمر، الغائب يوم الأحد عن تشكيلة نسور قرطاج الّتي خسرت أمام السنغال بنتيجة 2-0، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لكأس أمم أفريقيا بالغابون، تماثل للشفاء التام وسيكون جاهزًا للقاء الجولة الثانية، الخميس المقبل أمام المنتخب الوطني الجزائري على ملعب فرانسفيل. وشارك بن عمر في التدريبات الجماعية الّتي أجراها منتخب تونس مساء أمس الإثنين، استعدادًا لمباراته القادمة ضد الخضر.