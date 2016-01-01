بالصور.. حفل افتتاح كأس أمم إفريقيا بالغابون

إنطلق، اليوم السبت، الحفل الإفتتاحي كأس أمم إفريقيا في طبعتها الحادية والثلاثين بالملعب الرئيسي في العاصمة الغابونية ليبرو فيل، في حين سيلي الحفل المباراة الإفتتاحية التي تجمع منتخب البلد المنظم الغابون وغينيا بيساو التي تشارك للمرة الأولى في البطولة.

ويشهد الحفل الإفتتاحي مقاطعة جماهيرية جدة كبير، حيث يرى أن مدرجات الملعب غالبتها فارغة. وتقام في الدورة الحالية 32 مباراة على مدى 23 يوما، ويشارك فيها 16 فريقا، تبدأ منافساتها في أربع مجموعات. وتستمر البطولة حتى الخامس ومن شهر فيفري القادم، وسيحصل الفريق الفائز على كأس البطولة وجائزة مالية قدرها 4 ملايين دولار. ويعد كأس الأمم الافريقية أكبر البطولات الرياضية في القارة الإفريقية.