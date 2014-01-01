14 جانفي 2017 1 0 خالد
مدرب زيمبابوي يرفع التحدي ضد الخضر ويقلل من دور محرز مدرب زيمبابوي يرفع التحدي ضد الخضر ويقلل من دور محرز
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مدرب زيمبابوي يرفع التحدي ضد الخضر ويقلل من دور محرز

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رفع كاليستو باسوا المدير الفني لمنتخب زيمبابوي راية التحدي في وجه المنتخب الجزائري قبل مباراتهما غدًا الأحد في افتتاح مباريات المجموعة الثانية من كأس أمم إفريقيا المقامة في الغابون. وقال باسوا، في مؤتمر صحفي اليوم السبت: "نحن على أتم الاستعداد لبدء البطولة الإفريقية. طلبت من اللاعبين التحلي بالمسؤولية. أعلم أنّ قوتنا ستزداد مع التقدم في المنافسة والإحتكاك بمنتخبات قوية". ورفض باسوا وصف منتخب بلاده بالفريق الأضعف في المجموعة الثانية مؤكدًا أنّه جاء إلى الغابون للدفاع عن كل حظوظه. كما أكد أنّه يملك معلومات عن المنتخب الوطني، وسيحاول توظيفها في مباراة الغد. وقال باسوا: "سنواجه منتخبًا قويًا وهذا يحفزنا كثيرًا على تقديم مباراة عالية المستوى. تعادلنا أمام الكاميرون وديًا وقدمنا أمامه أداء جيّدًا. سنؤكد ذلك أمام الجزائر". وقلل ويلار كاستاندي قائد منتخب زيمبابوي من دور نجم خضر رياض محرز، أفضل لاعب في القارة الإفريقية لعام 2016، بدعوى أنّ المستوى الّذي يلعب به مع نادي ليستر سيتي ليس هو نفسه الّذي يظهر به مع منتخب بلاده.

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