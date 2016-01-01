الخضر أبرز المرشحين للتتويج بالكان

قامت مجلة "فرانس فوتبول" بإجراء استفتاء عن أقوى المنتخبات المرشحة للفوز بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، التي تنطلق اليوم بالغابون حيث سيتمر العرس الإفريقي غلى غاية 15 فيفري المقبل.

وحسب الإستفتاء، تصدر محاربي الصحراء المنتخبات المشاركة في كان 2017 بنسبة 35% من مجموع الأصوات، ليحتل بعدها حامل اللقب كوديفوار المرتبة الثانية بنسبة %18.

أمّا المنتخبات الأخرى فجاءت كالتالي:

السنغال في المرتبة الثالثة بنسبة 11%

المغرب في المرتبة الرابعة بنسبة 9%

تونس وغانا في المرتبة الخامسة بنسبة 5% من الأصوات قبل مصر في المركز السادس بنسبة 4%

أمّا الكونغو الديموقراطية والغابون والكامرون احتلوا المرتبة الـ7 بنسبة 3%.