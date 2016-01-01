بث مباشر من الغابون.. ندوة صحفية للناخب الوطني وقائد الخضر الجديد

جورج ليكنس: نحن على أتم الإستعداد لأولى مبارياتنا أمام زيمبابوي

عقد الناخب الوطني جورج ليكنس، ندوة صحفية بخصوص أولى مباريات المنتخب الوطني، التي ستجمع النخبة الوطنية ضد نظيرتها من زيمبابوي غدًا الأحد، وقال مؤكدًا أنّ زيمبابوي فريق محترم ولديه إمكانيات كبيرة، مشيرًا أنّ الخضر حضروا جيّدًا للمقابلة وهم أتم الإستعداد.

وأضاف التقني البلجيكي، خلال الندوة الصحفية التي نقالها تلفزيون النهار على المباشر من مدينة فرانس فيل في الغابون، أنّ المنتخب الوطني حضر بقوة وبكل جدية لهذا الموعد القاري المهم. وأوضح ليكانس، أنّه يجب على الخضر تفادي الهزيمة في المباراة الأولى أمام زيمبابوي لبداية المغامرة الإفريقية بأفضل طريقة.

في حين لم يخرج القائد الجديد للنخبة الوطنية عيسى ماندي مدافع نادي ريال بيتيس الإسباني، عن الكلام الذي قال المدير الفني، موضحًا، القول: "سنواجه فريق قوي أظهر إمكانيته كبيرة في وديته أمام الكاميرون".

وطالب الناخب الوطني رفقاء ماندي بت قديم كل ما لديهم من جهد دهني وبدني.

وأكد ليكنس، أنّ براهيمي و سوداني في صحة جيّدة وهما جاهزان لخوض المباراة، مشيرًا إلى أنّ الفريق سيكنون أكثر فعالية في الهجوم مع المزيد من الحذر والجدية في الخط الخلفي. وأشار أنّه ليس من المهم من سيلعب أساسيًا المهم أن يكون الفريق على أتم الجاهزية. في حين أكد أنه هنالك منافسة كبيرة ما بين اللاعبيين في عدة مراكز وهذا الأمر جيد، متابعًا أنّه لن يدخر أي جهد لخدمة النخبة الوطنية كونه يشعر بالدين تجاه الجزائر ورئيس الإتحادية الجزائرية محمد روراوة، مؤكدًا، بالقول: "سأضع تجاربي السابقة في خدمة المنتخب".