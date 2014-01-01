صورة.. محرز أكثر النجوم المنتظر تألقهم في الكان

رصدت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية قائمة لأبرز 10 نجوم في بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم الّتي تنطلق في الغابون اليوم السبت، وتستمر حتى الـ5 من شهر فيفري المقبل. ويتصدر قائمة النجوم الأفارقة، الدولي الجزائري رياض محرز، نجم نادي ليستر سيتي الانجليزي وأفضل لاعب إفريقي لعام 2016، والذي تعول عليه جماهير الخضر في إحراز اللقب الإفريقي الثاني في تاريخ المنتخب الوطني. ويأتي الدولي الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ، مهاجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني، كأحد أبرز النجوم المرشحين للتألق في البطولة في ظل تألقه في البوندسليغا. وتضم القائمة الدولي التونسي أيمن عبدالنور مدافع نادي فالنسيا الإسباني، والمصري محمد صلاح نجم نادي روما الإيطالي، والمغربي المهدي بن عطية مدافع نادي جوفنتوس الإيطالي، والسنغالي ساديو ماني مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، والغاني أندريه آيو نجم نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، والإيفواري سيرج أوريي مدافع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، والتوغولي إيمانويل أديبايور مهاجم نادي توتنهام وريال مدريد السابق، والأوغندي دينيس أونيانغو، حارس مرمى ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي. وتجري المجلة الفرنسية استفتاءً على موقعها الإلكتروني للمفاضلة بين النجوم العشرة، ويتصدر محرز بنسبة 40% من الأصوات قبل أوباميانغ الذي حصل على 28%، بينما جاء ماني ثالثًا بنسبة 10% من الأصوات، قبل المغربي بن عطية بـ7%، التونسي عبدالنور 4%، والإيفواري أوريي 3%، فيما اكتفى صلاح وآيو وأديبايور بنسبة 2% من الأصوات لكل منهم، وفي الأخير أونيانغو بـ1%.