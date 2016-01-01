فيديو.. جولة في معرض الصحف الرياضية ليوم 14 جانفي 2017

تمكن المنتخب الوطني العسكري، اليوم الإثنين، من التغلب على نظيره الألماني، في إطار أولى جولات الدور الأول من نهائيات كأس العالم العسكرية الثانية، المقامة حاليًا إقرأ التفاصيل من المتوقع أن يغيب لاعب المنتخب الوطني هلال العربي سوداني، بنسبة كبيرة عن اللقاء الّذي سيجمع الخضر مع نظيره التونسي، يوم الخميس، المقبل لحساب الجولة إقرأ التفاصيل

أربعة ملاكمين جزائريين ضمن العشرة الأوائل عالميا نشرت الإتحادية الدولية للملاكمة على موقعها عبر شبكة الأنترنيت، التصنيف العالمي للعبة في سنة 2016، والتي حملت أربعة ملاكمين جزائريين في المراكز العشرة الأولى في