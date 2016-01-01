13 جانفي 2017 1 0 djalal
رابح ماجر في المركز الثاني إفريقياً رابح ماجر في المركز الثاني إفريقياً
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رابح ماجر في المركز الثاني إفريقياً

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جاء النجم الجزائري السابق، رابح ماجر، في المركز الثاني لإستفتاء اللاعب التاريخي لمسابقة أمم إفريقيا، حسب مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، وذلك خلف الدولي الكاميروني السابق، صامويل إيتو، الذي تصدر قائمة اللاعبين. وحصد ماجر، الذي توج مع الخضر باللقب القاري 1990، 19% من الأصوات المشاركة ما جعله ثاني أبرز اللاعبين المؤثرين في تاريخ الكان بعد إيتو الذي حصد 30 % من نسبة الأصوات في الاستفتاء الذي شارك فيه 4171، بحسب ما نشرته المجلة على موقعها الرسمي في شبكة الإنترنت. وتفوق ماجر على العديد من الأساطير والنجوم المشاركة في الاستفتاء الذي جاء على هامش انطلاق الأمم الإفريقية لكرة القدم في نسختها الـ 31 في الغابون، إذ تفوق على الكاميروني روجيه ميلا و الإيفواري ديديه دروغبا. 

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