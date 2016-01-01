13 جانفي 2017 1 0 djalal
رياض محرز أفضل لاعب مغاربي في 2016 رياض محرز أفضل لاعب مغاربي في 2016
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رياض محرز أفضل لاعب مغاربي في 2016

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اختارت صحيفة فرونس فوتبول الفرنسية، الدولي الجزائري رياض محرز كأفضل لاعب مغاربي لسنة 2016. وتفوق رياض محرز على التونسي علي معلول و المغربي سفيان بوفال، ويضاف هذا الإنجاز لإنجازات الكثيرة  لي محرز، المتوج مؤخراً بلقب أحسن لاعب إفريقي في سنة 2016 .

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