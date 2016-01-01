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أخبار القسم الوطني و أخبار الدوريات الاوروبية
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أخبار من القسم الوطني
تمكن المنتخب الوطني العسكري، اليوم الإثنين، من التغلب على نظيره الألماني، في إطار أولى جولات الدور الأول من نهائيات كأس العالم العسكرية الثانية، المقامة حاليًا إقرأ التفاصيل
من المتوقع أن يغيب لاعب المنتخب الوطني هلال العربي سوداني، بنسبة كبيرة عن اللقاء الّذي سيجمع الخضر مع نظيره التونسي، يوم الخميس، المقبل لحساب الجولة إقرأ التفاصيل
أربعة ملاكمين جزائريين ضمن العشرة الأوائل عالميانشرت الإتحادية الدولية للملاكمة على موقعها عبر شبكة الأنترنيت، التصنيف العالمي للعبة في سنة 2016، والتي حملت أربعة ملاكمين جزائريين في المراكز العشرة الأولى في
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أقصى فريق ريال سوسيداد، من الدور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، فريق فياريال، رغم تعادله الإيجابي في مباراة العودة لهدف بمثله، ولكن ذلك لم يمنع إقرأ التفاصيل
يحتاج برشلونة للفوز بهدف أو أكثر دون رد على أتلتيك بيلباو في إياب ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم لمواصلة الدفاع عن لقبه في إقرأ التفاصيل
رياض محرز أفضل لاعب مغاربي في 2016
اختارت صحيفة فرونس فوتبول الفرنسية، الدولي الجزائري رياض محرز كأفضل لاعب مغاربي لسنة 2016. وتفوق رياض محرز على التونسي علي معلول و المغربي سفيان بوفال، ويضاف هذا الإنجاز لإنجازات الكثيرة لي محرز، المتوج مؤخراً بلقب أحسن لاعب إفريقي في سنة 2016 .
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