11 جانفي 2017 1 0 djalal
بن طالب يؤكد على الروح الجماعية للتألق في الغابون بن طالب يؤكد على الروح الجماعية للتألق في الغابون
الرئيسية | الفريق الوطني | بن طالب يؤكد على الروح الجماعية للتألق في الغابون

بن طالب يؤكد على الروح الجماعية للتألق في الغابون

حجم الخط: Decrease font Enlarge font

اعتبر وسط ميدان المنتخب الجزائري لكرة القدم، نبيل بن طالب بأن الروح الجماعية، ستكون حاسمة للخضر الذين يطمحون إلى تحقيق مشوار جيد خلال كأس إفريقيا 2017 بالغابون، وصرح بن طالب للتلفزيون الجزائري قبيل تنقل الفريق الوطني يوم الخميس بإتجاه الغابون، قائلا:"ستكون دورة صعبة، لكن علينا خوضها جماعيا، فالمنتخب يملك الكثير من الفرديات، لكن المهارات الفردية لا تفوز حتما بالألقاب. فالفريق هو الأهم علينا العمل جماعيا لبلوغ الأهداف المسطرة". ويتواجد الخضرفي المجموعة الثانية إلى جانب السنيغال وتونس و زيمبابوي. وسيكون الخضر الذين سجلوا تعثرين متتاليين في تصفيات كأس العالم2018، أمام الكاميرون 1-1 ونيجيريا 1-3، مدعوين للتدارك في كأس إفريقيا2017  فخلال التربص المقام حاليا بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى أجرت التشكيلة الوطنية مباراتين وديتين ضد المنتخب الموريتاني، فازت بهما بنتيجة 3-1 و 6-0. 

أضف إلى: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg

Subscribe to comments feed التعليقات (0 مرسل):

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك comment

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

إعلان

أخبار النهار أون لاين

أخبار النهار تي في

الكلمات الدليلية
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع