بن طالب يؤكد على الروح الجماعية للتألق في الغابون

اعتبر وسط ميدان المنتخب الجزائري لكرة القدم، نبيل بن طالب بأن الروح الجماعية، ستكون حاسمة للخضر الذين يطمحون إلى تحقيق مشوار جيد خلال كأس إفريقيا 2017 بالغابون، وصرح بن طالب للتلفزيون الجزائري قبيل تنقل الفريق الوطني يوم الخميس بإتجاه الغابون، قائلا:"ستكون دورة صعبة، لكن علينا خوضها جماعيا، فالمنتخب يملك الكثير من الفرديات، لكن المهارات الفردية لا تفوز حتما بالألقاب. فالفريق هو الأهم علينا العمل جماعيا لبلوغ الأهداف المسطرة". ويتواجد الخضرفي المجموعة الثانية إلى جانب السنيغال وتونس و زيمبابوي. وسيكون الخضر الذين سجلوا تعثرين متتاليين في تصفيات كأس العالم2018، أمام الكاميرون 1-1 ونيجيريا 1-3، مدعوين للتدارك في كأس إفريقيا2017 فخلال التربص المقام حاليا بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى أجرت التشكيلة الوطنية مباراتين وديتين ضد المنتخب الموريتاني، فازت بهما بنتيجة 3-1 و 6-0.