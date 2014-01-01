ليكنس: مستعدون للدفاع عن حظوظنا في الكان

أكد البلجيكي جورج ليكنس المدير الفني المنتخب الوطني، أنّ النخبة الوطنية إستعادت توازنها، بعد النتائج المخيبة في تصفيات كأس العالم، والكل مستعد كل الإستعداد للدفاع عن حظوظ المنتخب في كأس أمم إفريقيا "كان 2017" المقرر إقامتها في الغابون بدءًا من السبت القادم. وفي حديث حصري للموقع الرسمي للإتحاد الدولي لكرة القدم FIFA.comدافع الناخب الوطني عن حظوظ الخضر في نهائيات الغابون التي ستنطلق السبت، قائلًا: "منتخبنا بدأ يستعيد توازنه مقارنة بالبداية الصعبة في تصفيات كأس العالم، ونعلم أنّ منافسة كأس إفريقيا مختلفة تمامًا عن المنافسات الأخرى. وما أظنه، أنّ الجزائر ستكون في المستوى خلال المنافسة القارية، غير أنّه لا يمكنني أن أقدّم أي ضمانات بخصوص النتيجة، لكن بالمقابل سنفعل المستحيل لكي نكون فخورين بمستوانا ونفوز باللقب القاري". وعبّر المدرب السابق لمنتخب بلجيكا في كأس العالم 2002 الذي أقيم بالشراك بين كوريا الجنوبية واليابان، رغبته في الفائز بدورة الغابون وتمثيل القارة السمراء في كأس القارات صيف هذا العام، لكنّه لا يريد أن يتجواز المراحل ويفضّل التركيز على المنافسة مباراة بعد مباراة، حيث قال: "نريد الفوز بهذا اللقب والمشاركة في كأس القارات، لكن ما أحلم به الآن هو الفوز في أول لقاء أمام زيمبابوي، ثم الفوز على منتخب تونس القوي، فأظن أن هاتين المواجهتين هما الأهم في مشوار المنتخب خلال بداية هذه السنة". على غرار تصفيات كأس العالم، لم تكن القرعة رحيمة بالمنتخب الوطني في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2017، حيث أوقعت الخضر في مجموعة واحدة مع صاحبي المركز الأول والثالث إفريقيًا في التصنيف العالمي "فيفا"، فضلًا عن منتخب زيمبابوي الّذي أقصى منتخب غينيا القوي في طريقه إلى الغابون، ولهذا يرى ليكينس أنّ المهمة لن تكون سهلة في الدور الأول. وقال موضحًا: "مواجهة زيمبابوي هي الأهم في الدّور الأول، فالكل يركز على مباراة تونس ويتحدث أيضًا عن السنغال، ونسوا التركيز على اللقاء الأول أمام زيمبابوي. ولهذا، أقول يجب الحذر من هذا المنافس وهذه المباراة التي أعتبرها الأصعب"، مضيفًا: "أعرف منتخب تونس جيّدًا لأنّني درّبتهم منذ وقت ليس ببعيد، فأعرف كل اللاعبين تقريبًا، فهو منتخب قوي ويقدّم مستويات جيّدة خلال الأشهر القليلة الماضية، وهي مباراة خاصة بالنسبة للبلدين بالنظر للتقارب الجغرافي بينهما، لهذا يركز عليها كثيرًا المناصرون". أمّا المنتخب السنغالي، فيعتبره ليكينز هو الأقوى في المجموعة، حيث قال: "منتخب السنغال قوي ويلعب كرة جميلة، لهذا أريد الفوز بأولى المواجهتين قبل مواجهة أسود التيرنغا، لكي نصل لهذه المواجهة ونحن متأهلين مسبقًا. بصراحة، لا أرى أنّنا قادرون على الفوز أمام منتخب السنغال القوي، فالمواجهة ستكون غاية في الصعوبة، لهذا أريد ضمان التأهل مسبقاً".