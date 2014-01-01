08 جانفي 2017 1 0 خالد
نادي طرابزون سبور يرغب في ضم بودبوز ومجاني نادي طرابزون سبور يرغب في ضم بودبوز ومجاني
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نادي طرابزون سبور يرغب في ضم بودبوز ومجاني

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ترغب إدارة نادي طرابزون سبور التركي (القسم الأول لكرة القدم) في ضم اللاعبين الدوليين الجزائريين، كارل مجاني ورياض بودبوز، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية حسب ما أفادت به الصحافة التركية اليوم الأحد.

وأوردت صحيفة "سبور إكس" التركية أن طرابزون سبور يريد لاعب مونبيلييه الفرنسي (الرابطة الاولى) بودبوز، واعادة مدافعه السابق والحالي لنادي ليغانيس الاسباني مجاني. وأقر المصدر بصعوبة المفاوضات "بالنظر إلى العروض الهامة التي تلقاها الوسط الهجومي للمنتخب الوطني من اقوى البطولات الاوروبية على غرار ايطاليا وانجلترا".  كما افاد الموقع أن ادارة نادي "الموج الاحمر" تريد اعادة مدافعها السابق كارل مجاني، المنقوص منافسة مع ناديه الاسباني الحالي، مضيفا أن الفريق "يتواجد في مفاوضات متقدمة مع اللاعب". ويعرف مجاني (32 سنة) النادي جيدا بما أنه سبق وأن تقمص ألوانه كما انه أمضى على عقد مع ليغانيس لمدة سنة واحدة وهي الامور التي حفزت الفريق على  الدخول معه في مفاوضات، حسب المصدر. ومعلوم ان بودبوز ومجاني لم يتم استدعاؤهما الى قائمة الـ 23 لاعبا للمشاركة في نهائيات كأس افريقيا للأمم-2017 بالغابون، الأول بسبب الاصابة والثاني لنقص المنافسة.

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