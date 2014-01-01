بوتفليقة يهنئ رياض محرز بعد تتويجه بلقب أفضل لاعب افريقي

هنأ رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأحد، الدولي الجزائري رياض محرز بعد تتويجه بلقب أفضل لاعب افريقي 2016.

وقال رئيس الجمهورية في رسالته إلى محرز: "لقد تابعت وجميع الجزائريين المحبين لرياضة كرة القدم بإهتمام وإعتزاز الفوز المستحق الّذي حظيتم به والتشريف المنتظر الّذي نلتموه في تتويجكم كأفضل لاعب في رياضة كرة القدم في قارتنا السمراء لسنة 2016، و الّذي سيبقى مدار فخر الجزائريين وإعتزازهم ما تعاقبت الأعوام". وأضاف بوتفليقة في رسالته: "إنّ إختيارك و تتويجك لهو شرف لوطنك وإعتراف بتفوق شبابنا في أكثر من صعيد، وبما تميّزتم به في هذه الرياضة من فن جميل، وخلق حميد ومن جدٍّ واجتهاد. وما من شك في أنّ هذا التتويج سيكون حافزًا ومشجعًا لكم على الإستمرار في بذل جهد أكبر ونشاط أكثر تألقًا". متابعًا: "فبإسمي الخاص وبإسم الجزائريات والجزائريين الّذين أدخلت الفرحة و البهجة في قلوبهم أشكرك وأهنئك، وأهنىء من خلالك كل الرياضيين الجزائريين، مؤكدًا لكم جميعًا دعمي و تشجيعي المتواصل لجهودكم، ولما تقدمون لوطنكم من فضل و خير بإنتصاراتكم في كل عرس رياضي". وختم الرئيس بالقول: "إنّ أنظار شعبكم تتجه إليكم في كل إستحقاق وطني أو جهوي أو دولي، و أمله فيكم، فكل تألق لكم هو تألق له، و كلّما إنتصرتم زدتموه عزًا وفخرًا. فسيروا إلى الأمام قدمًا، واحرصوا على أن تقدموا أفضل ما عندكم، ومن الله السداد وحسن التوفيق".

وتوّج رياض محرز صاحب 26 سنة بجائزة الكنفدرالية الإفريقية بعدما نال أيضًا جائزة أحسن لاعب في البطولة الإنجليزية لموسم 2015-2016 بعد مساهمته بشكل كبير في اللقب التاريخي "للبريمر ليغ" مع ناديه ليستر سيتي. وتحصل لاعب الخضر على 361 صوت مقابل 313 للغابوني بيير إمريك أوباميانغ مهاجم بروسيا دورتموند. ثلاثة لاعبين كانوا مرشحين لنيل هذا اللقب الافريقي وهم: رياض محرز (الجزائر)، بيير إمريك أوباميانغ (الغابون) والسنيغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي.