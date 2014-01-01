مالك حقوق بث الكان يطالب الجزائر بـ130 مليار

شرعت، اليوم الأحد، السلطات العمومية، في مفاوضات مع مالك حقوق بث نهائيات كأس أمم إفريقيا المقرر إقامتها بالغابون بدءًا من الـ 14 جانفي القادم، حسبما أفادت به مصادر مطلعة لموقعنا، "الشباك الرياضي".

وأضاف ذات المصدر، أن السلطات تعطي تعليمات لضمان حق مشاهدة نهائيات "الكان" في التلفزة العمومية، موضحة أن مالك حقوق بث "كان" 2017 طلب من الجزائر توفير مبلغ بقيمة 130 مليار سنتيم.

وكانت منحت الإتحادية الإفريقية لكرة القدم حقوق بث مختلف البطولات الإقليمية بما فيها كأس أمم إفريقيا لشركة وحيدة هي "لاغاردير سبور" الفرنسية حتى عام 2028، وللمرة الثانية على التوالي بعد أن باعت الكاف الحقوق لنفس الشركة في الفترة بين 2008 و2016.