04 جانفي 2017 1 0 djalal
رياض محرز ضمن التشكيلة الإفريقية المثالية 2016 رياض محرز ضمن التشكيلة الإفريقية المثالية 2016
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رياض محرز ضمن التشكيلة الإفريقية المثالية 2016

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 أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن التشكيلة المثالية، لأفضل 18 لاعبًا في العام 2016. وضمت القائمة الدولي الجزائري، رياض محرز نجم ليستر سيتي، وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي. وتتكون التشكيلة الأساسية من: الأوغندي دينيس أونيانغو حارس مرمى صن داونز، أيمن عبد النور، الإيفواري سيرجي أورييه مدافع باريس سان جيرمان، ومواطنه إيريك بيلي لاعب مانشستر يونايتد، الكونغولي جويس لوماليسا ظهير أيسر فيتا كلوب، ثنائي صن داونز خاما بيليات وكيجن دوللي، الزامبي رينفورد كالابا جناح تي بي مازيمبي الكونغولي، رياض محرز، الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ مهاجم بوروسيا دورتموند، ساديو ماني مهاجم ليفربول. وتضم التشكيلة الإحتياطية، التونسي أيمن المثلوثي حارس مرمى النجم الساحلي، محمد صلاح نجم منتخب مصر وروما الإيطالي، السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نابولي، والجزائري إسلام سليماني مهاجم ليستر سيتي، والثنائي النيجيري كليتشي إيهيناتشو مهاجم مانشستر سيتي، وأليكس أيوبي مهاجم آرسنال.

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