كشف عادل حاجي، إعلامي و متخصص في شؤون الكرة الإفريقية، عن تتويج الدولي الجزائري رياض محرز، بجائزة الكرة الذهبية الافريقية 2016. بعد منافسة مع الغابوني اميريك أوباميونغ والسنغالي ساديو ماني. حسب صحيفة الإلكترونية للميدان، سيطير لاعب ليستر سيتي غدا الخميس إلى نييجريا من أجل تسلم جائزته في حفل ستقيمه هيئة عيسى حياتو وسيكون محرز ثالث جزائري يحقق هذه الجائزة، بعد لخضر بلومي سنة 1981 و رابح ماجر سنة 1987، لكن كأول جزائري في صيغتها الجديدة، مع العلم أن آخر تتويج عربي كان للاعب المغربي مصطفى حجي سنة 1998.