04 جانفي 2017 1 0 djalal
المنتخب التونسي يفوز ودياً أمام المنتخب الأوغندي المنتخب التونسي يفوز ودياً أمام المنتخب الأوغندي
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المنتخب التونسي يفوز ودياً أمام المنتخب الأوغندي

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فاز المنتخب التونسي ودياً أمام المنتخب الأوغندي،2-0، اليوم الأربعاء في اللقاء الودي الذي اقيم بالملعب الاولمبي بالمنزه، هدفا المنتخبا التونسي سجلهما كل من حمزة لحمر في الدقيقة 6، ومحمد علي اليعقوبي في الدقيقة 46. ويعتبر لقاء اوغندا هو الودية الثالثة لرفقاء المساكني منذ انطلاق التربص التحضيري لكأس الامم الإفريقية، حيث كان نسور قرطاج قد فازوا على المنتخب الكتالوني بركلات بعد ان انتهى اللقاء بالتعادل 3-3، وانهزموا امام منتخب الباسك بثلاثة اهداف لهدف. ومن المقرر ان تكون مواجهة ودية رابعة ضد المنتخب المصري بالقاهرة بعد أربعة ايام قبل التحول الى مدينة فرانسفيل الغابونية يوم 11 جانفي على متن طائرة خاصة.

 

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