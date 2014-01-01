هذا ما قاله الناخب الوطني بخصوص ابعاد مجاني وفيغولي من المشاركة في الكان

أجرى اليوم الإثنين، الناخب الوطني جورج ليكنز، ندوة صحفية بملعب 5 جويلية الأولمبي، للدفاع عن خياراته بخصوص قائمة الـ23 لاعبًا المعنية بالمشاركة في الكان الغابون. وقال ليكنز، في بداية ندوته، إنّ الفريق الوطني حضّر كما ينبغي لكان الغابون، مشيرًا أن التربص ساعده كثيرًا في التعرف على المنتخب. وبخصوص إستبعاد كارل مجاني وسفيان فيغولي من المشاركة في الكان، قال ليكنز، إن قرار الإستبعاد جاء بسبب نقص المنافسة للاعبين، موضحًا أنّ استبعاد فيغولي ومجاني خياره وعلى الجميع تقبل ذلك. كما أوضح، أنّ هذا القرار لايعني أنّهما مقصيان من المنتخب مدى الحياة، موضحًا أنّه في حال استمرت وضعية فغولي مع فريقه على هذا الحال سيتحدث مع مدرب ويست هام لإيجاد حل نهائي للقضية. وتابع قائلًا، إنّه لم يستدعي بن زية بسبب إصابته وبلفضيل بسبب التصريحات الإنهزامية، موضحًا أنّه بحاجة إلى من يرفع التحدي.